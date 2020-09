Sanremo 2021 si farà, con o senza pubblico: Coletta chiarisce e smentisce Amadeus (Di lunedì 7 settembre 2020) Sanremo 2021 si farà. Lo assicura il direttore di Rai 1, Coletta, che corregge e smentisce quanto dichiarato da Amadeus solo qualche giorno fa. L’introito pubblicitario del Festival di Sanremo è troppo importante per la Rai, che non rinuncerà mai alla vetrina del Festival. Sanremo numero 71 dunque ci sarà e ci sarà nelle date indicate, ovvero dal 2 al 6 marzo. “La dichiarazione di Amadeus ha creato grande panico, ma voglio assicurare che Sanremo ci sarà”, ha dichiarato il direttore di Rai1, Stefano Coletta, nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Porta A Porta. “Amadeus ha dato una risposta a ... Leggi su optimagazine

