Referendum taglio dei parlamentari, Zingaretti: “Propongo il sì” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti annuncia il suo sì al Referendum per il taglio dei parlamentari: “A questo atto possono seguire altre riforme”. “Ecco perché mentre propongo il Sì, dobbiamo respingere le motivazioni banali che il taglio del numero dei parlamentari farebbe risparmiare soldi allo stato. I risparmi sarebbero minimi e non costituiscono il motivo principale del sì. Il motivo principale sta nel fatto che a questo atto possono seguire altre riforme“, ha dichiarato il Segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti parlando alla Direzione del Pd come riferito dall’Ansa. Referendum taglio dei parlamentari, ... Leggi su newsmondo

pietroraffa : Milano, Circolo PD 'Da Gobba all'Ortica'. Dibattito aperto sul referendum sul taglio dei parlamentari. I 48 part… - Mov5Stelle : La nostra riforma costituzionale taglia il numero dei parlamentari da 945 a 600. È una riforma che porterà efficie… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Referendum, Arturo Parisi: 'Voto No, il taglio dei parlamentari è una resa all'antipolitica. Nel Pd… - salvato_de_rosa : @blelvilli @repubblica Non è un referendum su tagli ma su avanzamento della dittatura. Vogliamo tagliare i costi. V… - Blacksnowwhite4 : RT @ilpetulante: 267 deputati. 134 senatori. Questa è la maggioranza ex-art. 138 Cost. che sarebbe richiesta per far passare qualsiasi rifo… -