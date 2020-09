Piano cashless, Conte accelera: incontro a Palazzo Chigi con i prestatori di servizi a pagamento. “Pronti a collaborare” (Di lunedì 7 settembre 2020) Segnali di accelerazione sul Piano cashless. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, quasi alla vigilia della presentazione delle linee guida su come l’Italia intende spendere il Recovery fund, ha incontrato a Palazzo Chigi i principali prestatori di servizi di pagamento in Italia. Come confermato da fonti dell’esecutivo, si tratta delle interlocuzioni preliminari necessarie a porre in essere il Progetto Italia cashless. Tutti i partecipanti all’incontro hanno fatto sapere di essere pronti per partire e collaborare insieme al governo per la piena riuscita del progetto. All’incontro hanno partecipato, fra gli altri, rappresentanti di: American Express payment ... Leggi su ilfattoquotidiano

