Peppe Iannicelli sconsiglia Federico Chiesa al Napoli: “Non riesce a consacrarsi” (Di lunedì 7 settembre 2020) Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, ha detto la sua sul mercato azzurro nel corso della trasmissione ‘Tutti in ritiro’. In particolare, si è soffermato su un calciatore di recente accostato al club partenopeo. “Federico Chiesa al Napoli per rinforzare l’attacco sugli esterni? Sinceramente, ci credo poco. Al di là delle suggestioni, è da un paio di stagioni che questo ragazzo non riesce a consacrarsi, ci prova ma finora non è mai successo”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Per tutti questi motivi, a prescindere da un prezzo che adesso potrebbe ... Leggi su calciomercato.napoli

FerraraGino1985 : @jo19N26 @Gianmaa98 Ecco...Iannicelli è davvero pessimo, l’ultima che ho visto su di lui e quando fece discussione con Peppe Iodice ?? - zazoomblog : Peppe Iannicelli contro la Nations League: “Mi chiedo l’utilità di questa competizione il ritiro del Napoli è prati… -

Ultime Notizie dalla rete : Peppe Iannicelli Iannicelli boccia Chiesa: 'Non è da Napoli, sono due anni che non riesce a consacrarsi!' AreaNapoli.it Peppe Iannicelli sconsiglia Federico Chiesa al Napoli: “Non riesce a consacrarsi”

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, ha detto la sua sul mercato azzurro nel corso della trasmissione ‘Tutti in ritiro’. In particolare, si è soffermato su un calciatore di recente accostato al ...

Iannicelli boccia Acerbi: "Vuole solo guadagnare di più, resterà alla Lazio con ingaggio più alto"

Peppe Iannicelli, giornalista, è intervenuto a Canale 21: "Acerbi? Credo sia più una schermaglia interna alle vicende romane per far giungere le parti a più miti consigli. Magari è un diversivo per an ...

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, ha detto la sua sul mercato azzurro nel corso della trasmissione ‘Tutti in ritiro’. In particolare, si è soffermato su un calciatore di recente accostato al ...Peppe Iannicelli, giornalista, è intervenuto a Canale 21: "Acerbi? Credo sia più una schermaglia interna alle vicende romane per far giungere le parti a più miti consigli. Magari è un diversivo per an ...