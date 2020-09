Palermo, Pelagotti e il toccante messaggio a Martinelli: “Sono scosso e provato, quando mi hai detto che non potevi più giocare…” (Di lunedì 7 settembre 2020) La notizia era nell’aria, questo pomeriggio il triste annuncio.Alessandro Martinelli è costretto, almeno per il momento, a chiudere la sua carriera agonistica da calciatore. Lo ha annunciato lo stesso club rosanero attraverso i propri account social ufficiali. Una notizia che ha certamente scosso il Palermo di Roberto Boscaglia.“Amico mio, Siamo venuti qua insieme, abbiamo accettato questa sfida senza pensarci minimamente, per cercare di riportare il Palermo e i suoi Tifosi dove meritano. Un bel giorno, un giorno come gli altri, mi hai chiamato dicendomi che forse non potevi più giocare a calcio... ‘Ale scherzi ?! Spero di no’. Già la speranza... una parola così importante che racchiude tutta la vita di una persona e che fino alla fine abbiamo portato ... Leggi su mediagol

C'è apprensione per le condizioni di Masimiliano Doda. Il terzino destro del Palermo si è fermato stamattina nel corso della seduta d'allenamento per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Il cal ...

Palermo: Palazzi adesso è ufficiale. Ecco chi è il nuovo centrocampista rosanero

