“Non ce n’è Coviddi”: Angela Chianello diventa influencer (Di lunedì 7 settembre 2020) Covid- Angela Chianello, la donna divenuta virale per il video di “Non ce n’è Coviddi”, riscuote il suo successo su Instagram e “diventa” influencer. diventare famosi grazie al Covid. E non per meriti in campo medico. Al tempo dei social network e della vitalità digitale può succedere anche questo. È capitato a Angela Chianello, la donna divenuta involontariamente famosa per il video in cui pronuncia una frase divenuta celebre negli ultimi tempi. Quel “Non ce n’è Coviddi” che sulle piattaforme social ha spopolato grazie a decine di migliaia di condivisioni. Ed ecco che, per poche parole e nel giusto periodo storico, si riesce a diventare famosi cavalcando il sentimento ... Leggi su bloglive

