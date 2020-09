NFL, la stagione 2020 sta per cominciare (Di lunedì 7 settembre 2020) Possibilità di vedere stadi semi deserti e di tamponi a tappeto per le franchigie non hanno fatto vacillare gli organizzatori, che, dopo il draft online, hanno pensato solo al nuovo inizio. La stagione di NFL 2020 sta per cominciare e riserva una prima giornata di match davvero da non perdere. Anche quest’anno, gli appassionati potranno seguire la lega su DAZN, con un minimo di cinque match in diretta a ogni settimana. HOUSTON, DA DOVE TUTTO SI È INTERROTTO La notte tra giovedì 10 e venerdì 11 sarà quella del kickoff 2020 e vedrà sfidarsi Houston Texans e Kansas City Chiefs. Houston riparte proprio da dove si è interrotta la sua cavalcata al Super Bowl LIV e da quel rocambolesco 31-51 dell’Arrowhead Stadium, che ha sancito l’inizio del percorso ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : NFL stagione Nfl, parte la stagione. Houston, Tennessee o Indy, chi si prende la Afc South? La Gazzetta dello Sport NBA, LeBron di nuovo a caccia del titolo con Cleveland. I Browns, però (a Madden NFL)

Nella bolla di Orlando i Lakers occupano il loro tempo libero scatenandosi ai videogiochi. "Madden NFL" il più gettonato al momento: LeBron James rivela chi ha vinto il Super Bowl della prima stagione ...

Tifosi negli stadi, la situazione in NFL

La stagione di NFL sta per cominciare, ma a causa dell’emergenza sanitaria in corso ci sono molti dubbi su quella che sarà la situazione relativa ai tifosi negli stadi. La lega ha dato carta bianca ai ...

