Nba, Enes Kanter ringrazia Saviano: 'Difenditi dai dittatori' (Di lunedì 7 settembre 2020) "Alziamoci in piedi per la libertà! Difendi i diritti umani! Difendi la democrazia! Difendi la giustizia! Difenditi da tutti i dittatori. Un enorme grazie a mio fratello Roberto Saviano". Con tanto di ... Leggi su gazzetta

Il centro dei Boston Celtics, da anni in lotta con il dittatore turco Erdogan, ha condiviso sul suo profilo Twitter un monologo di Roberto Saviano a Propaganda Live. "Alziamoci in piedi per la libertà ...

