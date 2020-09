L'Onu contro l'Ue: 'Fate sbarcare i 27 migranti lasciati al largo da oltre un mese'" (Di lunedì 7 settembre 2020) L'Onu, ma anche l'organizzazione internazionale degli armatori, puntano il dito contro l'Ue sulla vicenda dei 27 migranti, tra cui un bambino e una donna incinta, che da oltre un mese si trovano al ... Leggi su europa.today

larsenfede : #Paraguay uccise due bambine di 11 anni durante un'operazione dell'esercito contro la guerriglia dell'EPP. Argentin… - giacomoallocca2 : RT @LucioMalan: Onu è ormai un veicolo per le idee sociali più estreme contro l’Occidente - nando_saviano : RT @LucioMalan: Onu è ormai un veicolo per le idee sociali più estreme contro l’Occidente - flo_flolady : RT @LucioMalan: Onu è ormai un veicolo per le idee sociali più estreme contro l’Occidente - assaloni : RT @LucioMalan: Onu è ormai un veicolo per le idee sociali più estreme contro l’Occidente -

Ultime Notizie dalla rete : Onu contro L'Onu contro l'Ue: "Fate sbarcare i 27 migranti lasciati al largo da oltre un mese" EuropaToday Omicidio del giornalista saudita Khashoggi. Riad condanna 8 imputati: 5 a 20 anni

Sentenza definitiva di 20 anni a 5 imputati e tra 7 e 10 altri 3. L'Onu: queste sentenze "non hanno legittimità legale o morale" Omicidio Khashoggi, procura generale turca chiede 18 ergastoli Khashog ...

Khashoggi, 20 anni di carcere ai 5 imputati. L'Onu e la fidanzata: è una farsa

Le Nazioni Unite parlano di "parodia della giustizia" per il verdetto emesso a Riad per l'omicidio del giornalista nella sede diplomatica a Istanbul. Il corpo non è mai stato ritrovato ...

Sentenza definitiva di 20 anni a 5 imputati e tra 7 e 10 altri 3. L'Onu: queste sentenze "non hanno legittimità legale o morale" Omicidio Khashoggi, procura generale turca chiede 18 ergastoli Khashog ...Le Nazioni Unite parlano di "parodia della giustizia" per il verdetto emesso a Riad per l'omicidio del giornalista nella sede diplomatica a Istanbul. Il corpo non è mai stato ritrovato ...