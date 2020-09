Le speranze di Trump: 'Potrebbe esserci un vaccino prima di una data molto speciale...' (Di lunedì 7 settembre 2020) Promesse e speranze elettorali: Potrebbe esserci un vaccino "già prima di una data molto speciale". Così Donald Trump ha insistito sulla possibile distribuzione di un vaccino in tempi record, ... Leggi su globalist

Il volo El Al siglato LY 971 (di Cosimo Risi)

Il volo LY 971 della compagnia El Al, la denominazione “Peace” sulla livrea bianca con stella azzurra di Davide, ha collegato per la prima volta Tel Aviv e Abu Dhabi. A bordo una delegazione di dignit ...

Ecco cosa fa "tremare" il Papa. Quattro "bombe" sul Vaticano

Papa Francesco, dopo "l'isolamento" imposto dalla pandemia, sembra avere intenzione di alzare il tiro sui temi centrali della sua pastorale. Jorge Mario Bergoglio sta per firmare la terza enclica del ...

