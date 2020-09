Lazio, Izzo è l’alternativa a Kumbulla (Di lunedì 7 settembre 2020) La Lazio starebbe valutando per la difesa il profilo di Armando Izzo del Torino come alternativa a Kumbulla Armando Izzo, giocatore attualmente in forza al Torino, è nel mirino della Lazio secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport. Il difensore rappresenterebbe l’alternativa a Kumbulla del Verona. Il difensore granata è valutato una cifra compresa tra i 20 e 25 milioni di euro da Urbano Cairo. Nella trattativa potrebbe essere inserito Badelj, in uscita dalla Lazio: il Torino è infatti alla ricerca di un centrocampista. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

corsereporter : ?? Dopo le parole di #Acerbi la #Lazio sonda il terreno per Marash #Kumbulla: la prima alternativa all’albanese è A… - cristianobtweet : RT @BaldiMarce: Difesa #Lazio: discorso tramontato per #Izzo (difficile trattare con #Cairo). #Kumbulla tra le priorità, ma occhio ai nomi… - BaldiMarce : Difesa #Lazio: discorso tramontato per #Izzo (difficile trattare con #Cairo). #Kumbulla tra le priorità, ma occhio… - Mh_artLA : #Muriqi e #Fares ottimi. Con l'aggiunta di un buon difensore come #Izzo o #Kumbulla e un centracampista che faccia… - ndl00 : La #Lazio ora punterà tutto su #Kumbulla del #Verona, è l’obiettivo primario. Non è escluso che si provi a trattare… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Izzo Lazio, capitolo difesa: Kumbulla tra gli obiettivi, tramonta Izzo Lazio News 24 Lazio, Izzo è l’alternativa a Kumbulla

Armando Izzo, giocatore attualmente in forza al Torino, è nel mirino della Lazio secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport. Il difensore rappresenterebbe l’alternativa a Kumbulla de ...

Lazio, capitolo difesa: Kumbulla tra gli obiettivi, tramonta Izzo

Il punto sul mercato in entrata legato alla difesa biancoceleste. La Lazio non ha mai mollato Marash Kumbulla. Nonostante il discorso per il difensore dell’Hellas Verona sembrasse ormai accantonato, i ...

Armando Izzo, giocatore attualmente in forza al Torino, è nel mirino della Lazio secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport. Il difensore rappresenterebbe l’alternativa a Kumbulla de ...Il punto sul mercato in entrata legato alla difesa biancoceleste. La Lazio non ha mai mollato Marash Kumbulla. Nonostante il discorso per il difensore dell’Hellas Verona sembrasse ormai accantonato, i ...