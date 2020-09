Juventus, McKennie: “Giocare qui un onore, con Pirlo stessa lunghezza d’onda” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il nuovo acquisto della Juventus parla in conferenza stampa. Weston McKennie si è presentato di fronte ai media presenti nella sala stampa dell’Allianz Stadium mostrando subito il suo entusiasmo nel poter essere parte del progetto Juventus: “Quando ho scoperto dell’interesse della Juve ero subito entusiasta. Volevo che accadesse ed è successo tutto nel giro di due settimane. Se devo dire la verità non hanno dovuto convincermi più di tanto, è un sogno che diventa realtà. Ho l’opportunità di giocare qui ed è meraviglioso. Non è facile avere un allenatore come Pirlo che è stato un campione, non accade tutti i giorni.”. Il neo-juventino è il primo americano a vestire i colori bianconeri, mossa che sicuramente ... Leggi su tuttojuve24

