Juventus in pressing per la riapertura dell’Allianz Stadium. Ma il Governo frena (Di lunedì 7 settembre 2020) Nei giorni scorsi la Juventus avrebbe presentato alla Regione Piemonte l’istanza riguardante la riapertura parziale dell’Allianz Stadium. Il progetto prevedeva l’ingresso al massimo di 8.000 spettatori, pari al 20% della capienza massima, con le persone all’interno dell’impianto debitamente distanziate al fine di garantirne la sicurezza. Nonostante l’approvazione regionale il Governo, nella figura di Giuseppe Conte, avrebbe recentemente predicato calma, dichiarando che la riapertura degli stadi sarebbe al momento un azzardo troppo rischioso da correre. Gli fanno eco anche i vari ministri ed esperti del settore della medicina, che considerano i campi di calcio luoghi in cui si possono creare assembramenti pericolosi. Ma la Juventus avrebbe fretta e ... Leggi su tuttojuve24

capuanogio : La #Juventus in pressing con anche altri club per la riapertura degli stadi. L’Allianz chiuso costa dai 2 ai 4 mili… - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Juve, senza pubblico persi dai 2 ai 4 milioni a gara: La Juventus, insieme ad altri… - gmlavolpe : RT @capuanogio: La #Juventus in pressing con anche altri club per la riapertura degli stadi. L’Allianz chiuso costa dai 2 ai 4 milioni di e… - Baldah217 : RT @capuanogio: La #Juventus in pressing con anche altri club per la riapertura degli stadi. L’Allianz chiuso costa dai 2 ai 4 milioni di e… - VaiCorTANGO : RT @capuanogio: La #Juventus in pressing con anche altri club per la riapertura degli stadi. L’Allianz chiuso costa dai 2 ai 4 milioni di e… -