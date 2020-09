De Luca indagato: "Favorì i suoi autisti". E lui allarga le braccia (Di lunedì 7 settembre 2020) AGI - allarga le braccia e va via il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, senza rispondere ai cronisti che, a margine di un appuntamento a Salerno, gli chiedevano un commento all'inchiesta della Procura di Napoli che riguarda la presenza nel suo staff di 4 autisti suoi storici. La vicenda che coinvolge il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, iscritto nel registro degli indagati per abuso d'ufficio e truffa, nasce dopo le indagini su un incidente avvenuto il 15 settembre del 2015 a Salerno. L'auto del presidente della Regione percorreva contromano una strada e si scontro con uno scooter con in sella una ragazza di 22 anni. L'autista era un vigile urbano e così partirono polemiche politiche ed esposti alla Procura del centrodestra. Le ... Leggi su agi

Agenzia_Ansa : Indagato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L'ipotesi di reato è abuso e truffa. #ANSA #DeLuca - fanpage : #DeLuca indagato per falso e truffa #7settembre - SkyTG24 : Vigili urbani promossi a membri dello staff di Regione Campania: indagato De Luca - Bobbio65M : RT @51inif: Vincenzo De Luca indagato per falso e truffa: favori ai suoi quattro autisti ?? amici campani lo volete cacciare lo sceriffo o p… - IlCastiga : RT @Adnkronos: De Luca indagato per falso e truffa -