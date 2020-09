Da Bale e Coutinho, fino a Nainggolan e Higuain: gli esuberi di lusso che ingolfano i bilanci dei top club europei (Di lunedì 7 settembre 2020) Vivono tutti ai margini del progetto, ma il loro identikit è piuttosto variegato. La maggior parte di loro ha giocato poco e male. Altri hanno passato più tempo in infermeria che in panchina. Qualcuno di loro è riuscito addirittura a conquistare un trofeo. Eppure sono tutti incedibili. E non per il loro rendimento, quanto per il loro ingaggio che impiomberebbe il bilancio di qualsiasi squadra, per il il valore del loro cartellino che porterebbe in dote una minusvalenza certa. Sono gli esuberi dei top club, calciatori che dovevano cambiare il destino di una stagione e che ora sono stati degradati a fardelli da sbolognare. Sempre che arrivi l’offerta giusta. Il caso più eclatante è quello di Gareth Bale, mister 100 milioni di euro, l’uomo che con il suo trasferimento al Real ... Leggi su ilfattoquotidiano

