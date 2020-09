Covid, troppi casi in ospedale: chiusi 8 reparti del Cardarelli (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – troppi casi di Covid, l’ospedale Cardarelli di Napoli chiude 8 reparti. Disposta sanificazione urgente e ricoveri temporaneamente sospesi. A dare la notizia è lo stesso dirigente del nosocomio napoletano, Ciro Coppola, che tramite una nota interna ha comunicato lo stop a nuovi ricoveri per i reparti dell’Ortopedia 1, della Medicina 2, della Medicina 3, della Chirurgia generale 1, della Pneumologia 1, della Chirurgia plastica, della Chirurgia vascolare e della Terapia intensiva post operatoria. Questi i reparti dove sono emersi i casi positivi al Coronavirus. Ora il dirigente ha chiesto ai primari di comunicare i nominativi degli operatori e dei pazienti che hanno avuto ... Leggi su anteprima24

