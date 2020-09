Con il Covid-19 più richiesta di case in campagna (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Covid-19 fa aumentare del 29% la richiesta di case in campagna: il desiderio di spazi aperti è esploso dopo il lockdown La pandemia ha rilanciato la domanda di case in campagna, rustici e casali nelle aree provinciali, nei borghi e nei piccoli comuni con un incremento delle ricerche pari al 29% rispetto al periodo pre-Covid, dato che indica… L'articolo Con il Covid-19 più richiesta di case in campagna Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Con Covid Arturo Lorenzoni ricoverato dopo il malore per Covid: è candidato in Veneto Corriere della Sera Covid a San Vito lo Capo: positivo un consigliere comunale

C’è anche un consigliere comunale tra i 93 positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Si tratta di un consigliere comunale di San Vito Lo Capo. A comunicarlo ufficialmente è stato il sindaco Giu ...

La vendemmia benedetta con i grappoli anti Covid-19

Sabato 12 s ettembre, nella cantina Maeli a Baone (Pd) va in scena la Cena in Vigna sugli Euganei, che comincerà con la vendemmia benedetta al tramonto. Monsignor Liberio Andreatta, già a capo dell'Op ...

