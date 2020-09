Bruce Williamson è morto: Covid-19 fatale (Di lunedì 7 settembre 2020) Bruce Williamson è morto. L’ex cantante dei “The Temptations” è l’ennesima vittima del Covid-19. Aveva 50 anni, si è spento a Las Vegas Bruce Williamson è morto, con il Covid-19 che ha fatto un’altra vittima illustre, quasi leggendaria, perché era inconfondibile la sua voce. E’ stato il sito TMZ a dare notizia della scomparsa dell’ex cantante dei “The Temptations”, il frontman di un gruppo con cui ha suonato e cantato fino al 2015. “The Way You Do the Things You Do” e “My Girl” sono solo due delle grandi hit della band. L’uomo si è spento ieri, domenica 6 settembre, nella sua casa di Las Vegas, in Nevada. Il figlio gli ha ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Bruce Williamson Morto Bruce Williamson per il coronavirus: l'ex cantante dei Temptations aveva 49 anni Il Mattino Addio a Bruce Williamson

Bruce Williamson Jr, cantante soul e R&B americano e un tempo anche cantante dei Temptations, è morto per il coronavirus a 49 anni nella sua casa di Las Vegas. Secondo quanto riporta il sito TMZ, la n ...

Bruce Williamson Jr, cantante soul e R&B americano e un tempo anche cantante dei Temptations, è morto per il coronavirus a 49 anni nella sua casa di Las Vegas. Secondo quanto riporta il sito TMZ, la n ...