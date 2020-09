Assegno circolare spedito per posta: quali sono i rischi e le responsabilità? (Di lunedì 7 settembre 2020) Assegno circolare spedito per posta: quali sono i rischi e le responsabilità? La legge vigente ammette di poter spedire l’Assegno circolare (anche se non trasferibile) per posta. Ciò può avvenire sia con posta semplice, che con posta raccomandata o anche assicurata (vale a dire quella tipologia di servizio offerta dalle Poste per trasportare un documento postale con un’assicurazione versata dal mittente). Il punto che vogliamo affrontare tra poco è il seguente: quali sono i rischi concreti nella spedizione di un Assegno circolare per ... Leggi su termometropolitico

