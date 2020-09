Alcuni strani messaggi WhatsApp potrebbero bloccare l’app (Di lunedì 7 settembre 2020) Ci sono nuovi rischi e minacce che in questo periodo dobbiamo assolutamente prendere in considerazione con WhatsApp. Difficile dire se la questione possa essere legata in qualche modo al nuovo programma sulla sicurezza previsto dagli sviluppatori, come vi abbiamo riportato pochi giorni fa sul nostro sito, ma è chiaro che oggi 7 settembre alcune situazioni debbano essere prese in esame. Soprattutto per coloro che vogliono evitare di ritrovarsi con la piattaforma inutilizzabile. Le segnalazioni sui messaggi che possono bloccare WhatsApp Alcune indicazioni particolarmente interessanti a proposito dei messaggi che hanno tutte le carte in regola per bloccare WhatsApp arrivano ancora una volta da una fonte come WABetaInfo. Già in passato l’esperto ... Leggi su optimagazine

Giangiology : Alcuni di voi hanno dei canoni di bellezza un po’ strani. Boh, forse sarà la fame! - findusbastoncin : Nonostante il grande successo, alcuni elementi delle fiabe erano considerati irrealistici e strani, come la scarpet… - pinopigna4 : @RaffyM48 Raffa però l'alternativa quale è? Non amo Emiliano ne le sue politiche però avere come presidente un tras… - EneaMascheroni : @mairzuc23 @pisto_gol Credo che il discorso sia differente! Purtroppo alcuni acquisti sono molto ma molto strani: V… - apifrizzoIe : @hypnotix__ Marti, Tina, Marta, alcuni derivati dal cognome più tutti i nomi strani e imbarazzanti che usa il mio r… -

Ultime Notizie dalla rete : Alcuni strani Ifa 2020, i gadget più strani della fiera Wired Italia Gli scienziati provano a guardare alla vita aliena sotto un’altra forma

Finora la ricerca di civiltà aliene si è concentrata su pianeti come la nostra Terra, ma i ricercatori ora pensano che una gamma molto più ampia di mondi potrebbe fornire un ambiente stabile in cui la ...

Ifa 2020, i gadget più strani della fiera

Dal led per il tv che colora le pareti e il robot per la telepresenza al sensore anti-terremoto, ecco una lista di prodotti e accessori che colpiscono per forme e funzionalità La Special Edition della ...

Finora la ricerca di civiltà aliene si è concentrata su pianeti come la nostra Terra, ma i ricercatori ora pensano che una gamma molto più ampia di mondi potrebbe fornire un ambiente stabile in cui la ...Dal led per il tv che colora le pareti e il robot per la telepresenza al sensore anti-terremoto, ecco una lista di prodotti e accessori che colpiscono per forme e funzionalità La Special Edition della ...