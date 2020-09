Va a fare la passeggiata e scopre un cadavere: morto con un colpo di arma da fuoco (Di domenica 6 settembre 2020) Un uomo morto , per un colpo di arma da fuoco , è stato notato nella mattinata di oggi, 6 settembre 2020, da un passante a passeggio in una strada di Villorba , comune alle porte di Treviso. Il ... Leggi su leggo

ohmykierkegaard : sto andando ADESSO da prof per fare una passeggiata al parco e non era quello che avevo programmato quindi mi sembr… - individualady : @fil_mari42 dimmi tu quale sarebbe il problema? perché se la maggior parte degli uomini non fossero persone di merd… - enbyulie : hun è ovvio che ci 'sarebbero comunque problemi'. Il post sta semplicemente sottolineando come nella società di ogg… - chuukorita : questo post dice chiaramente che le donne hanno anche paura di fare una semplice passeggiata da sole la notte ma qu… - aquariushar : nel mentre che vado a fare la spesa ne approfitto per fare una passeggiata -

Ultime Notizie dalla rete : fare passeggiata “Felicità” Lega, «a passeggio con Al Bano»

Un brindisi e una passeggiata in centro con Albano. “Felicità”. Entusiasmo della Lega Macerata che diffonde una nota sulla visita del noto cantante questa mattina in città. «Nella Macerata “piccola” ...

Va in scena oggi la 4ª "Passeggiata del Donatore"

Oggi a Limite sull’Arno, torna la Passeggiata del Donatore, giunta alla 4ª edizione. L’organizzazione è a cura del Gruppo Donatori Sangue Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite e dell’Atletica Capr ...

