Un ramo cede lungo il Viale degli Atlantici, Mastella: “Non ho dubbi sul da farsi” (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Mastella non ha dubbi, i pini secolari sul Viale degli Atlantici vanno tagliati. La considerazione nasce dall’episodio avvenuto nella serata di ieri, quando un ramo di uno degli arbusti situato sul Viale degli Atlantici, si è piegato pericolosamente invadendo il marciapiede. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno. Di seguito la denuncia del primo cittadino di Benevento attraverso i social: “Si è spezzato poco fa un ramo di un pino al Viale Atlantici. Per fortuna non transitava nessuno. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Si scherza col fuoco. Tra la salute, diritto ... Leggi su anteprima24

La legge tutela i diritti dei lavoratori coinvolti in operazioni societarie di cessione degli asset aziendali. In un mondo del lavoro sempre più globalizzato capita sempre più spesso che le aziende it ...

Per evitare di pagare i debiti che aveva contratto negli anni ha finto di cedere un ramo d'azienda a un prestanome. Le Fiamme Gialle della 2^ Compagnia di Cagliari hanno denunciato l’amministratore di ...

Per evitare di pagare i debiti che aveva contratto negli anni ha finto di cedere un ramo d'azienda a un prestanome. Le Fiamme Gialle della 2^ Compagnia di Cagliari hanno denunciato l'amministratore di ...