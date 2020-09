Un algoritmo stabilirà se il paziente Covid si aggraverà: lo studio dell'Università di Firenze (Di domenica 6 settembre 2020) Un algoritmo in grado di calcolare il rischio di morte dei pazienti Covid: lo strumento è stato messo a punto dall’Università di Firenze, Ospedale Careggi e Fondazione Poliambulanza di Brescia, raccontato in uno studio che verrà pubblicato sulla rivista BMJ-Open.Il calcolatore di rischio si chiama “Covid-19MRS” e promette di stabilire con una percentuale di successo del 90% se il paziente si aggraverà, entro due ore dall’accesso al Pronto soccorso. Uno strumento utile per i sanitari, che potranno in questo modo stabilire il percorso di cura dei dei pazienti, tra aree di bassa, intermedia e alta intensità. Si legge sul Corriere della sera: Le variabili prese in esame ... Leggi su huffingtonpost

ZTE ha presentato il nuovo ZTE Axon 20 5G, il primo smartphone al mondo con fotocamera sotto il display, che offre il primo vero display completo del settore. In virtù delle cinque tecnologie fondamen ...

Garmin Catalyst promette di diventare il miglior amico di chi corre in pista per migliorare i tempi sul giro grazie ad un'analisi in tempo reale e una serie di suggerimenti audio, in maniera simile ad ...

