UFC 4 introduce la pubblicità in-game a poche settimane dal lancio e i fan sono furiosi (Di domenica 6 settembre 2020) Electronic Arts è tornata nuovamente al centro di una controversia fra uno dei suoi prodotti e i fan di lunga data. Questa volta, il colpevole è UFC 4, l'ultimo titolo della popolare serie sportiva dedicata alle arti marziali miste.In questi ultimi giorni, molti giocatori hanno notato l'apparizione di pop up e avvisi pubblicitari all'interno dei replay di gioco e perfino durante i match. Tale circostanza è stata immortalata e condivisa da un utente di Reddit, in un thread che è già diventato virale.Nella clip in questione si può vedere, durante il replay di un match, una pubblicità a schermo intero per The Boys, serie TV esclusiva del servizio Amazon Prime. Tale pop-up appare per ben due volte nel corso del replay, oscurando completamente la visuale dell'accaduto ma, come se non bastasse, lo stesso ad appare anche nel bel mezzo del match, ... Leggi su eurogamer

EA Sports UFC 4

