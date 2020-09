Suarez furibondo con il Barça: è muro contro muro. La Juve attende (Di domenica 6 settembre 2020) Luis Suarez rompe il ghiaccio e sui social fa comprendere il momento delicato che sta vivendo tra le fila del Barcellona: “​Non smetterò mai di godermi qualcosa che ho sempre desiderato“. Questo il messaggio che nasconde tutto il malumore per una situazione certamente inaspettata per chi ha scritto la storia del club in questi anni. … L'articolo Suarez furibondo con il Barça: è muro contro muro. La Juve attende Leggi su dailynews24

