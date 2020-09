Storie Italiane: cosa farà e cosa non farà Eleonora Daniele. La dichiarazione d’intenti per DavideMaggio.it (Di domenica 6 settembre 2020) Eleonora Daniele Ho chiesto ai protagonisti del daytime in partenza domani di stilare un elenco di 5 cose che faranno e 5 cose non faranno mai nei loro programmi. Una sorta di dichiarazione d’intenti per DavideMaggio.it. Iniziamo con Eleonora Daniele, padrona di casa di Storie Italiane, in onda dal lunedì al venerdì alle 9.55 su Rai 1. Storie Italiane 2020/2021: cosa farà Eleonora Daniele Mi occuperò molto di infanzia. Credo sia un argomento che ha bisogno di grande attenzione; darò spazio a Storie di imprenditori (nel post-covid molte attività commerciali sono a terra e fra un po’ ... Leggi su davidemaggio

Non canterò. Non sono stonata ma meglio parlare; non metterò troppi ospiti (le regole covid non lo permettono); non mi fermerò mai un attimo (lavorerò duramente con la mia super squadra per portare a ...

