Reazione a Catena 6 settembre 2020: i Tre alla Seconda (video) (Di domenica 6 settembre 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 6 settembre 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni i Tre alla Seconda. Avevano partecipato al gioco già nel 2017, ma adesso ci riprovano…e per questo hanno deciso di chiamarsi “alla Seconda”. I Tre alla Seconda – Marco, Francesco e Tommaso, rinominati Fratelli Bartoloni “prendi due porti via tre” dal conduttore -, al loro sesto tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 21.375 euro. Peccato! Il loro montepremi ... Leggi su ascoltitv

italiaserait : Reazione a Catena, puntata 6 settembre 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - LeonebonCettina : non capisco come fanno a non indovinare la reazione visto che vanno bene nella catena boh #reazioneacatena - F4basita : Mi sto sentendo seriamente male per questi tre che a reazione a catena hanno detto VITELLA come parola finale - LaCapaRouja : Questa cotta per Marco di Reazione a catena procede verso il baratro - kierkos2 : #reazioneacatena Mammamia come si è imbruttito reazione a catena. Poco coinvolgente. Peccato. Vi saluto e vi auguro… -