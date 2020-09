Pierluigi Diaco su tutte le furie: “Dietro gli attacchi nei miei confronti c’è una regia …” (Di domenica 6 settembre 2020) Pierluigi Diaco non ha potuto neppure salutare i suoi telespettatori prima della chiusura definitiva della sua trasmissione “Io e te” perché, per un caso covid all’interno del programma, in base al protocollo che deve seguire la Rai, la trasmissione è stata bruscamente interrotta ed è terminata così. Le dichiarazioni di Pierluigi Diaco Pierluigi Diaco ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni a tale proposito e ha detto: “Non abbiamo ancora ricevuto l’esito del tampone della nostra collaboratrice. Ci auguriamo vivamente che sia negativo e tifiamo tutti per lei. Nel frattempo, come è giusto che sia, Raiuno e la task force Rai, che ringrazio per la meticolosa attenzione, non ci hanno autorizzato a tornare in ... Leggi su baritalianews

