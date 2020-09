Nuovo Dpcm valido fino al 30 settembre: mascherine ancora obbligatorie, tutte le misure (Di domenica 6 settembre 2020) Dal 7 al 30 settembre: questa la nuova durata delle regole scritte nel Nuovo Dpcm, il cui testo è stato reso noto in queste ore. Continua l’obbligo delle mascherine all’aperto se si dovessero creare situazioni in cui non è possibile mantenere il metro di distanza; al chiuso ancora obbligo. Divieto di assembramento al chiuso come anche all’aperto. Il limite di capienza per i trasporti pubblici è fissato all’80%. Queste sono le misure principali contenute nel Dpcm che, come dicevamo in precedenza, durerà fino al 30 settembre 2020. Non cambia molto per chi torna dai sedici paesi che l’Italia continua a ritenere a rischio: il tampone resta obbligatorio; c’è una ... Leggi su ultimenotizieflash

