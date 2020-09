"Messi, lunedì faccia a faccia con Koeman. Fascia di capitano in bilico?" (Di domenica 6 settembre 2020) BARCELLONA, Spagna, - La quiete apparente dopo la tempesta. A due giorni dall'annuncio di Leo Messi , al Barcellona è ora di raccogliere i cocci e provare ad andare avanti insieme, almeno fino a ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Messi lunedì

Le comunità di Odolo e di Vestone in festa per l’ordinazione presbiterale di due giovani, don Alberto Comini e don Alessio Torriti, sabato prossimo in piazza Paolo VI a Brescia L’emergenza sanitaria l ...Chiunque vinca dovrà rimboccarsi le maniche. Il 21 settembre alla chiusura delle urne il nuovo presidente di Regione avrà molti dossier sulla scrivania da visionare. Uno in particolare, però, con l'ar ...