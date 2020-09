Luca Piscopo eletto consigliere federale in quota atleti alla FIN (Di domenica 6 settembre 2020) Luca Piscopo, del Circolo Canottieri Napoli, ex nuotatore, eletto consigliere federale in quota atleti alla FIN. La XLII Assemblea Ordinaria Elettiva della Federnuoto ha ribadito la fiducia a Paolo Barelli con 9811 voti, pari al 71,54%. Sebbene fosse candidato unico, il numero e la percentuale dei consensi ricevuti testimoniano l’alto gradimento del mondo del nuoto, … Leggi su 2anews

