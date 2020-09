Il Parma piomba su due calciatori del Napoli (Di domenica 6 settembre 2020) E’ sempre caldo l’asse Napoli-Parma, come dimostrato dagli affari tra le due squadre negli ultimi anni. Dopo i vari Sepe, Inglese, Grassi ecc. altri due … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Ultime Notizie dalla rete : Parma piomba

forzAzzurri

(ANSA) - CAGLIARI, 31 AGO - La pioggia e il forte vento che in queste ore si sono abbattute su Cagliari hanno provocato il crollo di un pino, all'interno dell'area dell'ospedale San Giovanni di Dio, n ...: il nuovo allenatore Maran vuole Juan Jesus, trattativa anche per Santon. La Roma ha numerosi calciatori in esubero da piazzare prima dell’inizio del campionato. C’è ancora molto tempo per quanto rig ...