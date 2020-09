Hong Kong, quasi 300 arresti nelle proteste per la decisione del governo di rinviare le elezioni di un anno (Di domenica 6 settembre 2020) La polizia di Hong Kong ha arrestato oggi 289 persone, per le manifestazioni pro-democrazia e contro il rinvio delle elezioni politiche di un anno (quindi al 5 settembre del 2021), sui timori della nuova ondata di Covid-19. A dare la cifra sono le stesse forze dell’ordine sul oro account ufficiale Facebook e aggiungendo che gli arresti sono stati eseguiti in prevalenza a Yau Ma Tei e a Mong Kok, aree calde delle proteste. I manifestanti scendono in piazza contro la decisione della governatrice Carrie Lam di rinviare di un anno – usando come pretesto l’emergenza Coronavirus – le elezioni al parlamento di Hong Kong, il Consiglio Legislativo, previste ... Leggi su open.online

