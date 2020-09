Hellas Verona, Empereur: «Serie A difficile, ma vogliamo stupire» (Di domenica 6 settembre 2020) Alan Empereur ha parlato al termine dell’amichevole contro il Gorica: le dichiarazioni del difensore dell’Hellas Verona Alan Empereur, difensore dell’Hellas Verona, ha parlato al termine dell’amichevole contro il Gorica. PRESTAZIONE – «Stiamo lavorando bene e con oggi concludiamo il ritiro con una bella partita. I ritmi non sono quelli del campionato ma ci stiamo preparando per arrivare pronti all’inizio della nuova stagione». AMBIZIONI – «Il club si sta muovendo bene, ha preso prospetti molto interessanti, ma allo stesso tempo è rimasta un’ossatura portante della squadra della scorsa stagione, aspetto quest’ultimo prezioso per trasmettere ai nuovi arrivati la giusta mentalità e quella sana dose ... Leggi su calcionews24

