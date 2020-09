Gualtieri a Cernobbio: "Il rimbalzo del Pil sarà maggiore del previsto" (Di domenica 6 settembre 2020) ...Ha assicurato che il Governo non attenderà la scadenza di aprile ma presenterà 'ufficialmente' i progetti per il Recovery Fund già a gennaio 'nel primo giorno in cui saranno pubblicati sulla Gazzetta ... Leggi su repubblica

Cernobbio, 06 set 15:12 - (Agenzia Nova) - Sul Mes "la mia posizione è nota da tempo". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, a margine del Forum Ambrosetti a Cernob ...

Gualtieri: Pil meglio del previsto, l’Italia sarà più forte di prima

«Siamo determinati a utilizzare al meglio le risorse Ue, che significa non disperderle in mille rivoli di micro progetti, ma solo in progetti con un impatto significativo, su direttrici coordinate e c ...

