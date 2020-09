GAZZETTA – “Stanno arrivando”: Luis Suarez e Arturo Vidal attesi alla Juventus e all’Inter (Di domenica 6 settembre 2020) Da Barcellona all’Italia, uno verso Torino e l’altro in direzione Milano. “Stanno arrivando”, titola in prima pagina La GAZZETTA dello Sport di oggi in riferimento a Luis Suarez, promesso sposo alla Juventus, e Arturo Vidal, ad un passo dall’Inter. Per l’attaccante uruguayano c’è l’accordo completo ed è corsa contro il tempo per il passaporto. Per il centrocampista cileno si attende solo che si liberi dai blaugrana nella giornata di domani. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Per quanto riguarda il Napoli, si dedica ampio spazio a Victor ... Leggi su calciomercato.napoli

