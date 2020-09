Formula 1, GP Italia: Carlos Sainz commosso dopo il secondo posto (VIDEO) (Di domenica 6 settembre 2020) Carlos Sainz ha conquistato un meraviglioso secondo posto nel Gran Premio d’Italia di Formula 1. La prima reazione del pilota spagnolo è stata di delusione. “Lo so che volevi la vittoria, ma è P2” comunica via radio il team. “Così vicino ma così lontano. Un altro giro, mi serviva un altro giro” risponde il pilota con la voce rotta dall’emozione per il podio conquistato. Leggi su sportface

