Formula 1, Ferrari ritira l’appello contro Racing Point: la nota della Scuderia (Di domenica 6 settembre 2020) “La Scuderia Ferrari Mission Winnow rende noto di aver notificato alla International Court of Appeal la decisione di ritirare l’appello classificato Case ICA-2020-01-02-03-04“. Questo l’annuncio della Ferrari, che tramite una nota comunica la decisione di ritirare il ricorso fatto sui condotti dei freni della Racing Point e ne spiega il motivo: “Nelle scorse settimane la collaborazione fra la FIA, la Formula 1 e le squadre ha prodotto una serie di atti – modifiche ai Regolamenti Tecnico e Sportivo 2021, approvati dalla F1 Commission e dal FIA World Motor Sport Council, e Direttive Tecniche – che chiariscono le responsabilità di ogni partecipante al ... Leggi su sportface

