Easton LaChappelle: l’inventore delle protesi bioniche in 3D (Di domenica 6 settembre 2020) Ha appena 24 anni ma è già diventato un punto di riferimento nel settore della tecnologia. Easton LaChappelle è l’uomo del momento da quando ha inventato e progettato le prime protesi bioniche in 3D che forniscono un valido supporto a tutte le persone che ne hanno bisogno. I suoi dispositivi, infatti, non solo hanno un … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Easton LaChappelle Robotica: Easton LaChappelle, il pioniere delle protesi in stampa 3D. Storia del nuovo Elon Musk Forbes Italia Easton LaChappelle: l’inventore delle protesi bioniche in 3D

Easton LaChappelle è l'inventore delle braccia robotiche in 3D. Ha appena 24 anni ma è già diventato un punto di riferimento nel settore della tecnologia. Easton LaChappelle è l’uomo del momento da qu ...

Easton LaChappelle è l'inventore delle braccia robotiche in 3D. Ha appena 24 anni ma è già diventato un punto di riferimento nel settore della tecnologia. Easton LaChappelle è l’uomo del momento da qu ...