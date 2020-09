Cyberpunk 2077, nessun ritardo e nessun aumento di prezzo per la versione next-gen (Di domenica 6 settembre 2020) Il tanto atteso RPG-shooter di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, ha subito la bellezza di due rinvii, prima da aprile a settembre e poi da settembre al 19 novembre, data fin'ora confermata.Durante una riunione con gli investitori, qualcuno ha chiesto alla dirigenza CD Projekt se questa fosse "la volta buona" e se il team fosse certo dell'uscita del titolo entro la nuova data. Il presidente Adam Kiciński ha voluto rassicurare gli azionisti (e, indirettamente, anche noi), confermando che Cyberpunk 2077 non subirà più altri rinvii e che uscirà il 19 novembre come stabilito."Si, possiamo confermarlo e, effettivamente, proprio oggi ci stiamo preparando per la certificazione finale, quindi siamo molto vicini. Ovviamente, continueremo a lavorare al titolo fino alla fine, questa è la prassi. Si ... Leggi su eurogamer

