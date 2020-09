Coronavirus, la mappa dei contagi in Italia in tempo reale (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus, la mappa dei contagi in Italia divisa Regione per Regione. Lombardia quella con più contagi. ROMA – Coronavirus, la mappa dei contagi in Italia divisa Regione per Regione. Andiamo a vedere nel dettaglio lo sviluppo del Covid-19 nel nostro Paese. Scarica QUI la guida con tutte le precauzioni da prendere per limitare il contagio da Coronavirus Coronavirus, la mappa dei contagi in Italia divisa Regione per Regione Andiamo a conoscere la mappa dei contagi in Italia divisa Regione per Regione. RegioniCasi ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mappa Coronavirus in Umbria, la mappa al 6 settembre: tutti i dati comune per comune PerugiaToday Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 6 settembre: 1.297 nuovi casi e 8 decessi

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 277.634 persone (+1.297* rispetto a ieri, +0,5%) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 35.541 sono decedute (+8, ieri +15**) e son ...

Coronavirus, a Roma positivo studente: 9 contatti in quarantena. Nel Lazio 11929 da inizio pandemia

Su quasi 12 mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registarti 158 casi, di questi 108 sono a Roma, e un decesso. A renderlo noto è l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Am ...

