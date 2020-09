Calciomercato Crotone, blitz per Luperto del Napoli (Di domenica 6 settembre 2020) Calciomercato Crotone: i rossoblù hanno messo nel mirino il difensore Sebastiano Luperto Il Crotone è a lavoro per plasmare una squadra in grado di lottare per la permanenza in Serie A. E tra gli obiettivi per migliorare il reparto arretrato, come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoblù avrebbero messo nel mirino Sebastiano Luperto: difensore del Napoli. Sul calciatore classe 1996 ci sono anche Spezia e Genoa, che non hanno ancora trovato l’accordo con gli azzurri. E così nella corsa si sarebbe inserito il Crotone con il d.s. Ursino pronto a trattare con il Napoli per portare Luperto in Calabria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Crotone, fatta per #Magallan dall'#Ajax. Le cifre - ReggioPress : Calciomercato, il reggiano Cigarini ha scelto Crotone: contratto biennale - cn1926it : #Luperto verso #Crotone: le prossime ore saranno decisive. Affondo di Vrenna con un blitz a sorpresa - VanishingDory : RT @FilippoRubu00: #Crotone e #Genoa su Andrew #Gravillon. Si tratta con l’#Inter per il classe ‘98 ???? #Calciomercato #SerieA #Transfers - Laprimapagina : Serie A calciomercato: il Crotone la società più attiva. Dalla Stella Rossa il mediano Milos Vulic a titolo definit… -