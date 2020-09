Azzolina: "La scuola non è un posto fatato, non c'è rischio zero" (Di domenica 6 settembre 2020) Lucia Azzolina, ministra della Pubblica Istruzione, è stata intervistata oggi da Maria Latella su Radio24 nel corso della trasmissione "Il caffè della domenica". Si è parlato ovviamente della riapertura delle scuole in questo periodo in cui il coronavirus non solo non è ancora debellato, ma ha fatto risalire la curva epidemiologica a causa di alcuni comportamenti scellerati durante le vacanze. La ministra Azzolina ha spiegato:"Abbiamo lavorato per ridurre al minimo il rischio contagio ma la scuola non è un posto fatato, asettico, dove il rischio ... Leggi su blogo

