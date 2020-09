Avvocati turchi – in prigione tra la vita e la morte (Di domenica 6 settembre 2020) Dopo il fallito golpe del 2016, il presidente Erdogan sta sottoponendo a un purga senza fine tutti coloro che, secondo lui, sarebbero coinvolti nel tentato golpe. Torture, minacce e arresti. Nel mirino di Erdogan non ci sono solo gli oppositori, i giornalisti e i dipendenti statali, ma anche gli Avvocati turchi. La carcerazione degli Avvocati … Leggi su periodicodaily

