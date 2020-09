Attenti al pane, nella crosta componenti che invecchiano le cellule (Di lunedì 7 settembre 2020) Consumare il pane? Sì, ma con moderazione. Quella reazione chimica che fa soprattutto la crosta ha componenti che sono poco graditi all'organismo e che velocizzano l'invecchiamento delle cellule. La scoperta è del Crea (il Consiglio di ricerca in agricoltura e analisi dell'economia agraria) che ha pubblicato uno studio sul Journal of Cereal Science.Sotto accusa è la reazione di Maillard, che prende il nome dal chimico francese che studiò le reazioni di zuccheri e proteine durante la cottura con temperature superiori a 160-170 °C. "Abbiamo condotto il test su estratti di pane, compresi di mollica e crosta - spiega Fabio Nobili, ricercatore del Crea - I composti derivati dalla reazione di Maillard generano acrilamide. Abbiamo notato, su un modello di ... Leggi su ilfogliettone

BullaInterista : @Lucyaglam Si aprono al centro, stando attenti alle spine che potrebbero cadere nella parte mangiabile. Spremi il l… - StefanoIncocci2 : @staplica Questa è una che sostiene che la teologia è il suo pane quotidiano, ed è anche insegnante. Attenti ai vos… -

Ultime Notizie dalla rete : Attenti pane

Virtù Quotidiane

La buona cucina per un italiano è un vero e proprio must, non solo per le persone più attente agli accumuli adiposi e non per forza eruditi dietologi. Le lunghe e laboriose fasi di preparazione fanno ...La mia Camilla diventa una zombie perché le viene buttata addosso una realtà dura. La famiglia odierna rischia di rovinare i più piccoli» ...