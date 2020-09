Amichevole Juventus, Pirlo sperimenta una difesa inedita (Di domenica 6 settembre 2020) Nella giornata di ieri la Juventus è scesa in campo per la seconda sgambata pre-stagionale, contro la formazione Under 23 allenata da Lamberto Zauli. Un match in famiglia che ha ricordato molto la classica di Villar Perosa tanto cara alla famiglia Agnelli. La squadra di Andrea Pirlo ha vinto 1-0 grazie ad una rete firmata da Marko Pjaca, ma dalla partita di ieri non si possono trarre conclusioni ben precise. Ovviamente senza i tanti giocatori impegnati con le rispettive Nazionali è complicato poter dire a che punto si trova la nuova Juventus allenata dal Maestro. Degna di nota la buona prestazione di Arthur, il quale è stato impiegato nel ruolo di playmaker davanti alla difesa, ottenendo risultati soddisfacenti. L’Amichevole si è disputata in due tempi da ... Leggi su tuttojuve24

