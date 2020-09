Amazon Usa ferma i pacchi con semi e piante infestanti dall'estero (Di domenica 6 settembre 2020) AGI - Basta all'arrivo di pacchi che contengono semi e piante straniere negli Stati Uniti. Lo ha deciso Amazon, dopo che questa estate in tutto il mondo sono stati recapitati pacchi sospetti contenenti semi di origine misteriosa, in molti casi provenienti dalla Cina. La misura è diretta a proteggere l'agricoltura americana che potrebbe subire danni dall'immissione di piante infestanti, ha anticipato il Wall Street Journal. Ma l'allarme è anche in Italia Un allarme però che non si limita agli Usa, perché l'invasione di insetti e organismi 'alieni' arrivati nelle campagne italiane soprattutto con le piante ed i semi dall'estero ha causato danni per oltre un miliardo nel ... Leggi su agi

