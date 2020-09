Yaya Toure escluso dal Soccer Aid: voleva assumere escort per i compagni (Di sabato 5 settembre 2020) Yaya Toure protagonista si un brutto episodio: l’ivoriano viene escluso dalla partita di beneficenza Soccer Aid per aver proposto di ingaggiare delle escort Il calcio si unisce al mondo della beneficenza attraverso partite ed eventi il cui ricavato verrà devoluto ai meno fortunati. In questo caso è UNICEF ad organizzare ‘Soccer Aid‘, evento benefico ce riunisce le stelle del calcio in una partita. Tra i partecipanti doveva esserci anche l’ex calciatore di Manchester City e Barcellona, Yaya Toure, ma non sarà così. Il calciatore infatti, è stato escluso dall’evento poiché nel gruppo Whatsapp della manifestazione avrebbe mandato video hot e proposto di ingaggiare ... Leggi su bloglive

