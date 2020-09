Usa: sospesa per 6 mesi prof che si finse afroamericana (Di sabato 5 settembre 2020) ROMA, 05 SET - Jessica Krug, la docente accademica che ha ammesso di aver finto origini afroamericane, è stata sospesa dall'insegnamento per il prossimo semestre, ha annunciato la George Washington ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Una campionessa paralimpica come presidente, un tecnico della Nazionale come coach. Tante le novità in casa Studio3A Millennium Basket, la società patavina di pallacanestro in carrozzina, unica portac ...

Usa, sospesa per 6 mesi la prof che si finse afroamericana

Jessica Krug, la docente accademica che ha ammesso di aver finto origini afroamericane, è stata sospesa dall’insegnamento per il prossimo semestre, ha annunciato la George Washington University della ...

