‘Trono over’, Enzo Capo e Pamela Barretta si riempiono di insulti via social: la lite è più trash che mai! (Video) (Di sabato 5 settembre 2020) Volano stracci tra Enzo Capo e Pamela Barretta. L’ex coppia nata negli studi del Trono Over di Uomini e Donne, nelle ultime ore ha regalato del vero trash a mezzo social, scambiandosi frecciatine, accuse e insinuazioni di ogni genere. Tutto parrebbe essere partito da Pamela, che ha condiviso sul proprio Instagram dei messaggi ricevuti privatamente da una sua fan. Parole non troppo positive nei confronti di Enzo, accusato di aver preso in giro i telespettatori e la redazione, avendo già una fidanzata a casa: Quindi l’intervento dell’ex cavaliere, che ha deciso così di difentersi: Ragazzi, devo dire che mi è tornato il sorriso. Finalmente sono di nuovo felice. C’è gente che spara solo cattiveria e a me ... Leggi su isaechia

